Во Владикавказе построят объездную дорогу

В Северной Осетии через два года начнется строительство объездной дороги, призванной разгрузить муниципальные дороги от транзитного транспорта

Заместитель директора филиала ФКУ «Упрдор Кавказ» во Владикавказе Знаур Макиев рассказал, что в 2020 году начнут строить объездную трассу в сторону стран Закавказья. Проект предусматривает, что работы завершатся в течение трех-пяти лет.

Протяженность новой дороги составит 15 км. Она проляжет через поля и земли сельхозназначения и пересечет федеральную трассу Владикавказ — Алагир.

Объездная дорога разгрузит Владикавказ от потока большегрузов, который сейчас проезжает через республиканский центр и наносит урон экологии и дорогам города. Кроме того, после открытия трассы вырастет безопасность дорожного движения.

Росавтодор выделил проектирование строительных работ 50 млн рублей. Вскоре планируют объявить торги по определению проектировщика.

Как сообщали Юга.ру, ранее Упрдор «Кавказ» рассказал, какие дороги отремонтируют в 2018 году в КБР, КЧР, Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольском крае.