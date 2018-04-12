«Тотальный диктант» напишут на МКС

Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала, что акция пройдет в космосе

Космонавты напишут «Тотальный диктант» уже во второй раз, в акции примут участие Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.

«В 2014 году Артемьев в первый раз был на МКС и в первый раз написал там диктант. В этом году он полетел снова, видимо, для того, чтобы написать там диктант», — цитирует Ребковец РИА «Новости».