«Тотальный диктант» напишут на МКС
Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала, что акция пройдет в космосе
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Космонавты напишут «Тотальный диктант» уже во второй раз, в акции примут участие Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.
«В 2014 году Артемьев в первый раз был на МКС и в первый раз написал там диктант. В этом году он полетел снова, видимо, для того, чтобы написать там диктант», — цитирует Ребковец РИА «Новости».
В 2018 году диктант напишут 1021 населенном пункте 76 стран. Акция пройдет в Омске в колонии № 3 и на трех рейсах авиакомпании S7.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году автором текста диктанта стала казанская писательница Гузель Яхина. Текст будет посвящен судьбе немцев Поволжья. В Краснодаре диктант напишутна 17 площадках.
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