В Северной Осетии будут судить мужчину за убийство предпринимателя и его жены

В Северной Осетии направили в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве двух человек

По данным следствия, летом 2016 года мужчина со своим знакомым решил заняться предпринимательской деятельностью. В декабре этого же года они по взаимной договоренности обменяли свои машины. Один из них получил автомобиль Mercedes взамен Citroen. В дальнейшем, после полученной от взаимной предпринимательской деятельности прибыли, мужчина, получивший Mercedes, должен был вернуть своему компаньону 250 тыс. рублей в качестве разницы от стоимости машин. Из-за долгов между бизнесменами произошла ссора. Прежний владелец Mercedes стал высказывать в адрес должника оскорбления нецензурной бранью и угрозы физической расправы.

Около 19:45 8 апреля 2017 года должник приехал домой к своему знакомому, и когда тот вышел на улицу, выстрелил в него два раза из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. На выстрелы выбежала жена предпринимателя. Мужчина застрелил и ее, после чего скрылся.

Злоумышленника задержали в Ставропольском крае и эпатировали к месту проведения следствия. Его заключили под стражу.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной Осетии — Алании.