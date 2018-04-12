В Краснодаре из-за ремонта путей трамваи не ходят через Дмитриевскую Дамбу
В Краснодаре с 12 апреля трамваи временно изменили схему движения из-за ремонта путей
Изменения коснулись трамваев № 6, 7, 20 и 22. В пресс-службе КТТУ Юга.ру сообщили, что 6 и 7 идут по улицам Гоголя, Коммунаров и через Кооперативный рынок выходят на свой маршрут. Трамваи № 20 и 22 идут через Гоголя, Коммунаров и Офицерскую — не через Садовую.
«Это связано с ремонтом на Железнодорожной и Дмитриевской Дамбе. Там на пересечении меняется стрелочный перевод», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, ранее было известно, что из-за ремонта путей трамваи изменят маршрут только в вечернее и ночное время.
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