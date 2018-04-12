В Краснодаре из-за ремонта путей трамваи не ходят через Дмитриевскую Дамбу

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с 12 апреля трамваи временно изменили схему движения из-за ремонта путей

Изменения коснулись трамваев № 6, 7, 20 и 22. В пресс-службе КТТУ Юга.ру сообщили, что 6 и 7 идут по улицам Гоголя, Коммунаров и через Кооперативный рынок выходят на свой маршрут. Трамваи № 20 и 22 идут через Гоголя, Коммунаров и Офицерскую — не через Садовую.

«Это связано с ремонтом на Железнодорожной и Дмитриевской Дамбе. Там на пересечении меняется стрелочный перевод», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, ранее было известно, что из-за ремонта путей трамваи изменят маршрут только в вечернее и ночное время.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram
В Ростове «Магнит» оштрафовали за нарушение прав инвалидов
В Армавире банду будут судить за убийство курьеров в лифте и похищение 10 млн рублей
В Адыгее объявили народный сбор экспонатов для Музея туриста
В Адыгее 16 апреля объявили выходным днем в связи с Радоницей
В Адыгее помогают обустроиться вернувшимся из Сирии черкесам

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале