В Сочи на пляжах установят урны для раздельного сбора мусора

В мэрии Сочи заявили, что на пляжах необходимо установить урны для раздельного сбора мусора

Нововведение коснется как муниципальных, так и ведомственных пляжей. Всего их в городе — 194, четыре из них — это новые благоустроенные территории для отдыха у моря. Все арендаторы и собственники до 15 мая должны благоустроить территории.

По нормам на каждые 50 метров пляжной полосы должен работать один спасатель. Мэр курорта Анатолий Пахомов предложил продумать вопрос с униформой для них, чтобы в случае ЧП отдыхающие сразу могли понять, к кому можно обратиться.

Пляжный сезон на курорте начнется 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Сочи.