Роспотребнадзор выявил более 560 случаев завышения цен на гостиницы на период ЧМ-2018
Роспотребнадзор с начала года выявил 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание на время чемпионата мира по футболу
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Всего за неделю было выявлено таких 22 случая. Также надзорное ведомство выявило 113 случаев, когда у гостиниц не было свидетельств о прохождении классификации. По фактам нарушений возбудили около 1,5 тыс. дел об административных правонарушениях. Всего подали 173 иска в суд.
Отмечается, что суды приняли два положительных решения в пользу Роспотребнадзора — в Волгоградской и Ростовской областях, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Как сообщали Юга.ру, Ростуризм в феврале составил черный список отелей, завышающих цены на период ЧМ-2018. В список попали 69 гостиниц. Наиболшее число гостиниц, которые завысили цены, выявили в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
По данным Ростуризма на 22 марта, список гостиниц, завышающих цены, сократился до 28. Наибольшее число таких отелей в Санкт-Петербурге — 14. Также выявили семь гостиниц в Москве, три — в Калининграде, две — в Самаре, по одной — в Ростове-на-Дону и Волгограде.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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