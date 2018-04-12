Роспотребнадзор выявил более 560 случаев завышения цен на гостиницы на период ЧМ-2018

Роспотребнадзор с начала года выявил 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание на время чемпионата мира по футболу

Всего за неделю было выявлено таких 22 случая. Также надзорное ведомство выявило 113 случаев, когда у гостиниц не было свидетельств о прохождении классификации. По фактам нарушений возбудили около 1,5 тыс. дел об административных правонарушениях. Всего подали 173 иска в суд.

Отмечается, что суды приняли два положительных решения в пользу Роспотребнадзора — в Волгоградской и Ростовской областях, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как сообщали Юга.ру, Ростуризм в феврале составил черный список отелей, завышающих цены на период ЧМ-2018. В список попали 69 гостиниц. Наиболшее число гостиниц, которые завысили цены, выявили в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

По данным Ростуризма на 22 марта, список гостиниц, завышающих цены, сократился до 28. Наибольшее число таких отелей в Санкт-Петербурге — 14. Также выявили семь гостиниц в Москве, три — в Калининграде, две — в Самаре, по одной — в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.