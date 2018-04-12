Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Новороссийск из космоса

Российский космонавт Олег Артемьев сфотографировал Новороссийск с борта Международной космической станции

Он опубликовал фотографии на своей странице в Instagram в День космонавтики. На снимках изображен Новороссийск, Цемесская бухта и село Кабардинка.

«Новороссийск, привет! Как у вас дела? Как погодка в Краснодарском крае?» — написал космонавт.