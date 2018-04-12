Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Новороссийск из космоса

Краснодарский край

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Российский космонавт Олег Артемьев сфотографировал Новороссийск с борта Международной космической станции

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Он опубликовал фотографии на своей странице в Instagram в День космонавтики. На снимках изображен Новороссийск, Цемесская бухта и село Кабардинка.

«Новороссийск, привет! Как у вас дела? Как погодка в Краснодарском крае?» — написал космонавт.

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Также командир экипажа 55-й экспедиции на МКС Антон Шкаплеров поздравил россиян с Днем космонавтики.

«Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле, и делать жизнь комфортной и безопасной», — сказал Шкаплеров.

День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этот день в 1961 году летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет, сообщает «Интерфакс».

Космос Новороссийск
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