Военнослужащий убил жителя Кабардино-Балкарии во время уличной драки на курорте

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении военнослужащего, его обвинили в убийстве местного жителя

Инцидент произошел 6 апреля на поляне Азау в поселке Терскол Эльбрусского района.

«Между местным жителем и военнослужащим возник бытовой конфликт, в ходе которого последний нанес 27-летнему мужчине ножевое ранение. Несмотря на то, что потерпевшего экстренно направили в медучреждение, спасти его не удалось», — сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Момент конфликта зафиксировали камеры видеонаблюдения, съемка попала в соцсети. На записи видно, как трое мужчин дерутся, после чего двое убегают, а один остается лежать на улице.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Решается вопрос об аресте военнослужащего.