В победу сборной России на ЧМ-2018 верит только 4% россиян

Вся Россия

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Среди россиян, интересующихся футболом, 4% считают, что национальная сборная завоюет золото Чемпионата мира-2018, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение»

Каждый десятый житель России (9%) надеется, что российские футболисты выйдут в четвертьфинал, 6% ожидают увидеть национальную сборную в полуфинале и финале. 17% уверены, что сборная выйдет из группы, но не пройдет дальше 1/8 финала; 14% не думают, что футболистам удастся выйти даже из группы.

Успешное выступление сборной России на домашнем ЧМ важно для 75% россиян (подавляющее большинство из них — 85% — старше 60 лет), 22% не придают этому значения.

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Треть участников опроса (32%) не следит за футболом, почти половина (43%) не будет следить за ходом ЧМ, 19% будут смотреть только матчи с участием сборной России. Посетить матчи на стадионах желают 47% опрошенных (среди мужчин — 58%), но только у 10% из них есть возможность сделать это.

В опросе приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, Россия принимает этот турнир впервые.

Согласно итогам жеребьевки, россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В случае выхода в плей-офф, в 1/8 финала российская команда встретится с одним из представителей группы B, куда вошли Португалия, Испания, Марокко и Иран.

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