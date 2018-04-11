Экс-полицейский в Ростове получил 3,5 года за вымогательство взяток с бизнесменов

Ростовская область

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Ростовский областной суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего сотрудника полиции, который вымогал деньги

«Суд установил, что мужчина направлял в магазины подростка, который выглядел старше своих лет, для покупки алкоголя. После этого он входил сам в торговые точки и говорил о штрафе в размере более 100 тыс. рублей. Далее осужденный требовал от бизнесменов взятку», — сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Мужчину задержали при получении денег, дело возбудили по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.290 УК РФ (Покушение на получение взятки). 

Отбывать наказание — 3,5 года — бывший полицейский будет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Полиция Ростов-на-Дону Суд
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