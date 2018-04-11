В Горячем Ключе на 50 тыс. рублей оштрафовали мужчину, переехавшего на автомобиле щенков

Суд 11 апреля вынес приговор жителю Горячего Ключа, который переехал на машине щенков

«Для мужчины избрали меру уголовно-административного характера и назначили ему штраф в 50 тыс. рублей. Ранее он перечислил в приют для животных 10 тыс. рублей в качестве компенсации. Суд посчитал, что этого достаточно, чтобы освободить мужчину от уголовной ответственности», — рассказал порталу Юга.ру помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Он уточнил, что прокуратура не согласна с приговором и намерена обжаловать его.

Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, 30-летний местный житель привез на автомобиле щенков, собрал их в мешок, выбросил на обочину дороги и переехал. Животные погибли.