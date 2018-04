В Сочи с горы скатился автобус с пассажирами

Пишет автор видео: "Сочи. Водитель ушёл оставив автобус с пассажирами на ручнике. Ручник не выдержал и автобус с людьми покатился с горы. Автобус и пассажиров спасла девушка-пассажир, которая направила руль автобуса в сторону забора"

