В Сочи с горы скатился автобус с пассажирами

Краснодарский край

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В Сочи произошло ДТП с участием общественного транспорта

Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель маршрутки № 98 поставил транспорт на ручник и ушел. Ручник не выдержал и автобус с пассажирами покатился с горы. Одна из пассажирок направила руль в сторону забора и автобус врезался в информационный щит.

Источник сообщил Юга.ру, авария произошла в микрорайоне Бытха около 13:00. Пострадавших нет.

ДТП Сочи
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