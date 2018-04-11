Житель Ставрополя получил четыре года колонии за кибермошенничество на 59 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве в сфере компьютерной информации

Установлено, что мужчина ранее работал в управлении Федеральной налоговой службы России по Московской области. Он имел опыт работы в области возвратов излишне уплаченных (взысканных) сумм налоговых платежей.

Чтобы реализовать свои преступные намерения, он подыскал три частные компании, состоящие на учете в налоговой инспекции. Вместе с неизвестными гражданами злоумышленник организовал модификацию компьютерной информации и внес в базу данных «АИС-Налог» заведомо ложные сведения об уплаченных суммах НДС. Он подготовил необходимые документы, чтобы предоставить их в налоговые органы для смены юридического адреса и постановки на учет в Ставрополе. Это было необходимо, чтобы вернуть НДС.

Сотрудники одной из инспекций ФНС России в Ставрополе были введены в заблуждение. После получения документов и модификации компьютерной информации они перечислили деньги в счет возврата НДС. В результате мошеннической схемы ущерб государству составил 59 млн 837 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.