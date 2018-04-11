В Ингушетии заключенный покончил с собой в камере изолятора

В Назрани 10 апреля в камере изолятора временного содержания обнаружили тело находившегося под стражей 30-летнего жителя Ингушетии

По предварительным данным, заключенный совершил самоубийство с использованием предметов постельного белья. Следователи проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.

Уточняется, что мужчина находился в изоляторе в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот наркотиков».

Отмечается, что при установлении факта нарушения сотрудниками изолятора должностных инструкций, в их отношении примут дисциплинарные меры вплоть до увольнения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.