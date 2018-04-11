В России появится телеканал фэнтези и аниме Fan

Летом в России появится телеканал Fan, специализирующийся на фэнтези и аниме

Об этом ТАСС сообщил руководитель внешних связей и PR компании «Цифровое телевидение» Евгений Кузин. По его словам, хоть родиной аниме и является Япония, канал не будет ограничиваться исключительно японской продукцией. Зрители увидят фильмы и сериалы, сделанные в других странах. Кроме того, часть эфира будут занимать мультфильмы в жанре фэнтези. Название канала — сокращение его концепции — Fantastic and animation.

«Это будет телеканал сегмента тематического телевидения. На обычную антенну его не поймать, он будет доступен в пакетах операторов платного телевидения и контент-провайдеров», — рассказал Кузин, добавив, что Fan выйдет в эфир, как только накопится достаточное количество материала. В настоящее время идет дублирование кинопродукции на русский язык.