В Новороссийске машина водоканала провалилась в яму

Краснодарский край

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В Новороссийске 10 апреля произошла авария с участием автомобиля местного водоканала

Во время ликвидации засора на сетях централизованной канализации на улице Суворовской, 1 задняя часть спецавтомобиля просела в заброшенный недействующий септик.

«В настоящее время автомобиль извлечен и своим ходом продолжил движение. В ближайшее время место провала будет полностью восстановлено специалистами водоканала», — сообщает пресс-служба предприятия.

Проводится служебная проверка.

Новороссийск
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