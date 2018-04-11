В Новороссийске машина водоканала провалилась в яму

В Новороссийске 10 апреля произошла авария с участием автомобиля местного водоканала

Во время ликвидации засора на сетях централизованной канализации на улице Суворовской, 1 задняя часть спецавтомобиля просела в заброшенный недействующий септик.

«В настоящее время автомобиль извлечен и своим ходом продолжил движение. В ближайшее время место провала будет полностью восстановлено специалистами водоканала», — сообщает пресс-служба предприятия.

Проводится служебная проверка.