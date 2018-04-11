В Ростове на реставрацию кафедрального собора потратили 1 млрд рублей

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону планируют завершить работы по реставрации кафедрального собора в 2018 году

На выполнение реставрационных работ уже потрачено около 1 млрд рублей.

«Эта цифра очень небольшая, учитывая объемы работ, которые уже выполнены. Закончили 80% внутренней отделки, восстановили уникальные исторические фрески», — цитирует РБК митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Митрополит также отметил, что из-за реконструкции кафедральный собор лишен возможности получать доход от работы. Поэтому на работу церковной комнаты, которая действует при соборе, средства «собирают со всех храмов области».

Ростов-на-Дону Церковь
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