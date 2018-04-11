В Кабардино-Балкарии до конца апреля закрыли дороги к горным перевалам

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарской Республике в весенний период временно ограничили движение транспорта на автодорогах региона

Ограничение будет действовать до 30 апреля. Прекращение движения машин связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями, такая мера призвана обеспечить безопасность дорожного движения.

В перечень закрытых дорог попали более 100 км трасс в горных районах: 13 участков в Черекском районе, десять — в Зольском районе, три дороги в Нальчике, по пять участков в Баксанском и Эльбрусском районах и один участок в Лескенском районе. Более подробная информация размещена на сайте министерства строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР.

Как сообщали Юга.ру, в конце марта в горах Приэльбрусья сошли 12 лавин и селевой поток. Одна из лавин сошла на автостоянку, под снегом оказались 15 машин.

Безопасность Дороги Транспорт
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