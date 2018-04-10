Главу Корпорации развития Ставрополья взяли под домашний арест

Промышленный районный суд Ставрополя постановил поместить под домашний арест директора краевой Корпорации развития Заура Абдурахимова

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Находиться под домашним арестом Абдурахимов будет до 4 июня.

Постановление не вступило в силу в связи с тем, что прокурор Промышленного района подал апелляцию, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Краснодара в апреле задержали генерального директора Корпорации развития Ставропольского края Заура Абдурахимова. Во время задержания у главы корпорации случился сердечный приступ.