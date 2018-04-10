В Ростове на бесплатный wi-fi для фанатов потратят 12 млн рублей

На фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону будет бесплатный доступ к wi-fi, власти потратят на это 12 млн рублей

«Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда областного бюджета почти 12 млн рублей на создание беспроводного доступа в интернет через wi-fi на площадке фан-зоны, организованной в Ростове на Театральной площади», — сообщает пресс-служба донского правительства.

Фестиваль болельщиков на Театральной площади смогут единовременно посетить более 20 тыс. человек. На время проведения игр бесплатный доступ к wi-fi также будет организован на стадионе «Ростов-Арена».

Как сообщали Юга.ру, на развлечения в фан-зоне ЧМ в Ростове выделили 80 млн рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).