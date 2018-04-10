В день тестового матча к «Ростов-Арене» запустят два автобуса-шаттла

Ростовская область

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15 апреля в день тестового матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск» к «Ростов-Арене» запустят два автобуса-шаттла

Как сообщает пресс-служба минспорта Ростовской области, 15 апреля запустят два автобуса-шаттла с маршрутом от перехватывающей парковки на территории старого аэропорта с промежуточной остановкой на стадионе «Олимп-2» к восточному проезду стадиона «Ростов-Арена». Второй маршрут будет от Привокзальной площади к западному проезду стадиона «Ростов-Арена». 

Парковка возле стадиона действовать не будет, ее организуют на территории старого аэропорта.

Как сообщали Юга.ру, матч 26-го тура российской премьер-лиги «Ростов» — «СКА-Хабаровск» состоится 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Продажа билетов уже началась.

После этого желто-синие сыграют на новой арене с «Тосно» (29 апреля) и «Уралом» (13 мая). Затем «Ростов-Арена» примет матчи чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена» Транспорт Футбол
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