В Краснодаре из-за ремонта Новороссийской ограничат движение до 15 апреля

В Краснодаре продолжается финишная укладка асфальта на улице Новороссийской

Работы завершаются на участке от улицы Шевченко до улицы Селезнева, движение транспорта на время ремонта на этом участке ограничено.

«Работы идут запланированными темпами. На первом участке улицы Новороссийской чистовое асфальтирование продлится еще сутки. С 11 апреля подрядчик перейдет на следующий участок — от улицы Селезнева до Ялтинской, который также закроют для движения транспорта до 15 апреля», — цитирует директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.

Первый участок, от Шевченко до Селезнева, откроют после чистового асфальтирования.