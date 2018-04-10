В Сочи ограничат движение транспорта из-за первомайской демонстрации

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи 1 мая ограничат движение транспорта из-за праздничной демонстрации

Парад стартует в 10:00 на площади у Зимнего театра. Колонна жителей с шарами и цветами под музыку будет двигаться по улице Театральной, Курортному проспекту, затем по улицам Поярко, Несебрской и Приморской до площади Южного мола.

На этих улицах, а также на улицах, прилегающих к основному маршруту шествия, с 9:30 до 13:00 будут временно ограничивать движение автотранспорта по ходу движения колонны, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в России первая рабочая неделя мая продлится два дня.

1 Мая Парады Сочи Транспорт
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