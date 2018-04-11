Краснодарская компания «Русметиз» расширила ассортимент крепежа

В продаже предприятия «Русметиз» в Краснодаре появились крепежные инструменты из высокопрочных материалов

Ассортимент компании пополнили болты, винты, гайки, шайбы и другой крепеж с максимальной размерной базой. Вся продукция соответствует стандартам ГОСТ, DIN и ISO.

«Высокопрочный крепеж — это закаленная метизная продукция. Благодаря высокому уровню износостойкости такие изделия могут использоваться в условиях повышенного физического давления, химического воздействия, при крайне высоких и низких температурах, в Заполярье — там, где требуется превосходная надежность и прочность», — рассказали в пресс-службе компании «Русметиз».

Отмечается, что у закаленного крепежа нет срока годности, он не деформируется при эксплуатации.

«Русметиз» работает на рынке метизной продукции Краснодара с 2011 года. В ассортименте представлена продукция из России, Германии, США, Китая и других стран. Специалисты компании могут изготовить уникальный крепеж по чертежам клиента. Помимо высокопрочных изделий, в магазине компании представлены крепежные элементы из нержавеющей и оцинкованной стали, а также черного металла.

Магазин «Русметиз» находится на улице Уральской, 126/2.