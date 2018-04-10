Жительница Махачкалы добилась сноса шестиэтажного самостроя
Прокуратура Махачкалы через суд обязала застройщика снести самовольно возведенное здание
Местная жительница сообщила в прокуратуру Махачкалы о нарушениях градостроительного законодательства.
Проверка установила, что в микрорайоне Г-1 Приморского жилого района застройщик самовольно и без необходимых разрешительных документов построил шестиэтажный многоквартирный дом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Прокуратура направила в суд иск, в котором требовала признать здание самовольной постройкой и обязать застройщика снести дом. Ленинский районный суда Махачкалы удовлетворил иск в полном объеме.
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