Жительница Махачкалы добилась сноса шестиэтажного самостроя

Прокуратура Махачкалы через суд обязала застройщика снести самовольно возведенное здание

Местная жительница сообщила в прокуратуру Махачкалы о нарушениях градостроительного законодательства.

Проверка установила, что в микрорайоне Г-1 Приморского жилого района застройщик самовольно и без необходимых разрешительных документов построил шестиэтажный многоквартирный дом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Прокуратура направила в суд иск, в котором требовала признать здание самовольной постройкой и обязать застройщика снести дом. Ленинский районный суда Махачкалы удовлетворил иск в полном объеме.