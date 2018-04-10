В Ростове двух женщин осудили за сбор денег боевикам Сирии

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум женщинам, которые собирали деньги для террористов в Сирии

По версии следствия, с 3 апреля по 5 октября 2013 года в Волгоградской области женщины в интернете собрали около 23 тыс. рублей для террористических организаций, которые ведут боевые действия против правительственных войск Сирии.

Позже деньги перевели на банковские карты, которые используются участниками незаконных вооруженных формирований и международными террористическими организациями, сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности». Суд приговорил женщин к 5 и 6 годам колонии общего режима.