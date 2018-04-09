В горах Адыгеи и Кубани прогнозируют маловодье из-за недостатка снега в горах

В Гидрометцентре Адыгеи сообщили, что недостаток снегозапаса в горах республики и Краснодарского края приведет к маловодью летом

По данным Гидрометцентра, запасы снега в горных районах этих регионов ниже среднемноголетних значений на 10-20%.

«Снегозапас в горной части бассейна реки Кубань ниже среднемноголетней нормы. На высоте 1,4 — 1,5 тыс. метров его запасы составляют 80% от нормы, выше — от 1,5 тыс. до 1,8 тыс. метров — порядка 90% от средних многолетних значений. Малый запас снега приведет к маловодью на реках в летние месяцы, особенно в августе», — цитирует руководителя Гидрометцентра Адыгеи Александра Митрова ТАСС.

При этом он отметил, что если снеготаяние совпадет с сильными дождями в мае-июне, возможны подъемы до неблагоприятных и даже опасных отметок, которые спровоцируют паводки.

Выводы о запасах снега специалисты сделали на основании результатов экспедиции. Недостаток снега они объясняют превышением температуры воздуха в зимний период, отсутствием устойчивых морозов. Несмотря на то, что количество осадков было от 100 до 140% от многолетней нормы, снег постоянно подтаивал.

«Недостаток воды летом будут ощущать жители столицы Адыгеи и Майкопского района, поскольку забор воды Майкопским групповым водоводом происходит именно в горах республики», — добавил Митров.