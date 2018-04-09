Шесть кубанских школьников принимают участие во Всероссийской олимпиаде по истории в Сочи

9 апреля в Зимнем театре Сочи стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории

Участниками состязаний стали 258 школьников из 62 субъектов РФ. В их числе — юные историки Кубани: четверо учащихся из Краснодара, по одному — из Белоглинского района и Новороссийска.

«Всероссийская олимпиада школьников — это самое престижное интеллектуальное состязание для молодых людей всей нашей страны. Без преувеличения огромная армия ребят каждый год, начиная от школьного этапа и завершая заключительным, принимает участие и демонстрирует выдающиеся, блестящие достижения. Но, ребята, победа каждого из вас — это труд ваших педагогов», — отметила на открытии мероприятия заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

На пресс-подходе Синюгина напомнила, что победители и призеры этих соревнований — выпускники 11-х классов, традиционно получат льготы при поступлении в лучшие вузы России, станут претендентами на получение премии государственной поддержки талантливой молодежи.

В рамках олимпиады преподаватели Кубанского государственного университета для руководителей делегаций и юных историков, прибывших на мероприятие, проведут мастер-классы.