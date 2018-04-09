В Дагестане задержали двоих сотрудников казначейства за взятку в 1,2 млн рублей
В Дагестане оперативники 9 апреля задержали двоих сотрудников казначейства по подозрению в получении взятки
Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Уточняется, что задержаны главный контролер-ревизор Зейфудин Маллашахбанов и старший контролер-ревизор Чаландар Даришмагомедов. По данным правоохранителей, они получили от руководителя МУП «Водоканализационное хозяйство» Дербента Арсена Шапиева взятку в 1,2 млн рублей.
Отмечается, что следственные органы собираются возбудить в отношении задержанных уголовное дело.
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