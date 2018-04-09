В Дагестане задержали двоих сотрудников казначейства за взятку в 1,2 млн рублей

Дагестан

Распечатать

В Дагестане оперативники 9 апреля задержали двоих сотрудников казначейства по подозрению в получении взятки

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Уточняется, что задержаны главный контролер-ревизор Зейфудин Маллашахбанов и старший контролер-ревизор Чаландар Даришмагомедов. По данным правоохранителей, они получили от руководителя МУП «Водоканализационное хозяйство» Дербента Арсена Шапиева взятку в 1,2 млн рублей.

Отмечается, что следственные органы собираются возбудить в отношении задержанных уголовное дело.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в казначействе 9 апреля начали выемку документов. 

Взятка Коррупция Полиция Следственный комитет

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Яблоновском пожарные локализуют крупное возгорание камыша
Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Ахмата»
В Дагестане задержали двоих сотрудников казначейства за взятку в 1,2 млн рублей
Обыкновенные акции Сбербанка обвалились на 20%
Адвокат пострадавших от отравления таллием в Таганроге: Подозреваемый мог написать явку с повинной под давлением
Семьям погибших в ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму выплатят по миллиону рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале