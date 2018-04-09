Семьям погибших в ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму выплатят по миллиону рублей

Правительство Крыма выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при столкновении электрички с микроавтобусом в Красноперекопском районе

Зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

«В результате аварии пять человек погибли, семеро пострадали, из них двое граждан Украины. Всем пострадавшим, вне зависимости от гражданства, оказывают полноценную медицинскую помощь. В Армянск направили дополнительную бригаду врачей», — пояснил вице-премьер.

Михайличенко добавил, что деньги для компенсации выделят из резервного фонда совета министров. Их выплатят до конца недели, сообщает пресс-служба правительства Крыма.