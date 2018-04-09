Семьям погибших в ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму выплатят по миллиону рублей
Правительство Крыма выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при столкновении электрички с микроавтобусом в Красноперекопском районе
Зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.
«В результате аварии пять человек погибли, семеро пострадали, из них двое граждан Украины. Всем пострадавшим, вне зависимости от гражданства, оказывают полноценную медицинскую помощь. В Армянск направили дополнительную бригаду врачей», — пояснил вице-премьер.
Михайличенко добавил, что деньги для компенсации выделят из резервного фонда совета министров. Их выплатят до конца недели, сообщает пресс-служба правительства Крыма.
Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло в районе города Армянска. По предварительным данным, его спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой Керчь — Армянск.
В маршрутке было 13 человек, пять из них погибли, в том числе водитель, семеро пострадали. Никто из пассажиров электрички не пострадал. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии.
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