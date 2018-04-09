Глава Роскомнадзора объяснил, почему Кадырова заблокировали в Facebook и Instagram

Чечня

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, как в Facebook объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова

По словам Жарова, пришел официальный ответ от Facebook — аккаунты Кадырова заблокировали, потому что его внесли в санкционный список.

«На второй наш вопрос, почему это касается избирательно только Рамзана Ахматовича, мы ответа не получили», — цитирует Жарова РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, после блокировки Кадыров лишился аккаунтов в Instagram и Facebook, где у него было более 4 млн подписчиков, — их заблокировали в конце декабря, так как Кадыров числился в списке граждан, на которых распространяются санкции США.

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