Глава Роскомнадзора объяснил, почему Кадырова заблокировали в Facebook и Instagram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, как в Facebook объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова

По словам Жарова, пришел официальный ответ от Facebook — аккаунты Кадырова заблокировали, потому что его внесли в санкционный список.

«На второй наш вопрос, почему это касается избирательно только Рамзана Ахматовича, мы ответа не получили», — цитирует Жарова РИА «Новости».