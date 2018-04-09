МТС запускает семейный тариф

Телекоммуникационный оператор МТС объявляет о запуске первого семейного тарифа, который позволит по одному номеру оплачивать связь всей семье и платить за связь меньше

Клиенты МТС теперь смогут подключить единый пакет услуг связи на всю семью — на новом тарифе «Наш Smart» все члены семьи получат 25 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на МТС России, 1500 минут звонков и 1500 СМС на все местные номера. Пакет услуг — общий для всей семьи, к нему можно подключить шесть человек или гаджеты, настраивая лимиты для каждого из них по-отдельности. Когда у членов семьи закончится выделенный лимит на услуги связи, они смогут звонить или отправлять смс на условиях собственного тарифа, а доступ в интернет будет приостановлен до момента обновления общего пакета.

«Преимущество нового тарифа легко увидеть на примере обычной семьи из трех человек, где у каждого есть смартфон и на всех есть еще один планшет. Даже если каждый пользуется демократичным тарифом линейки Smart и специальным тарифом для планшета, при подключении нового тарифа при том же объеме потребления семейные траты на связь снизятся в два раза — плата за тариф на всю семью в Краснодарском крае составляет 750 рублей в месяц», — прокомментировали в компании.

Для использования всей семьей также есть мобильное ТВ от МТС: до пяти человек могут смотреть телепередачи, фильмы и сериалы с одного аккаунта. Ранее оператор запускал сервис «Единый интернет», который позволял делиться единым пакетом интернета сразу с несколькими устройствами. Кроме того, пользователи тарифа «Наш Smart» смогут бесплатно пользоваться связью, оплачивая покупки банковской картой «МТС Smart Деньги» и выполняя условия одноименной программы.