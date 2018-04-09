В Адыгее проведут экспедицию по изучению самшита в природных условиях

В горных лесах Майкопского района Адыгеи и Апшеронского района проведут экспедиции по выявлению мест произрастания и изучению состояния самшита колхидского

Экспедиции организует негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ», они будут проходить с 29 апреля по 2 мая. «Итогом проведенных экспедиций станет сбор актуальной информации о состоянии самшита, местах его произрастания и численности самшитовой огневки. Полученные сведения помогут выстроить стратегию дальнейших действий по изучению и сохранению уникального самшита в России», — отметили специалисты «НАБУ-Кавказ».

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году первые экспедиции волонтеров по выявлению новых мест произрастания самшита проходили в верховьях рек Цице и Курджипс. Экологи и волонтеры обследовали 900 га леса и выявили ухудшение состояния экосистемы самшита, которая формировалась на Кавказе более 15 млн лет. В этом году лесопатологи Адыгеи уже провели первые после зимы обследования самшита в дикой природе и предупредили, что угроза полного исчезновения реликта существует до сих пор.