В Адыгее проведут экспедицию по изучению самшита в природных условиях
В горных лесах Майкопского района Адыгеи и Апшеронского района проведут экспедиции по выявлению мест произрастания и изучению состояния самшита колхидского
Экспедиции организует негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ», они будут проходить с 29 апреля по 2 мая.
«Итогом проведенных экспедиций станет сбор актуальной информации о состоянии самшита, местах его произрастания и численности самшитовой огневки. Полученные сведения помогут выстроить стратегию дальнейших действий по изучению и сохранению уникального самшита в России», — отметили специалисты «НАБУ-Кавказ».
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Как сообщали Юга.ру, в 2017 году первые экспедиции волонтеров по выявлению новых мест произрастания самшита проходили в верховьях рек Цице и Курджипс. Экологи и волонтеры обследовали 900 га леса и выявили ухудшение состояния экосистемы самшита, которая формировалась на Кавказе более 15 млн лет.
В этом году лесопатологи Адыгеи уже провели первые после зимы обследования самшита в дикой природе и предупредили, что угроза полного исчезновения реликта существует до сих пор.
Как сообщили в Центре защиты леса Адыгеи, проведенное контрольное обследование участков показало, что вредитель уже достаточно активен, хотя массового выхода зимовавших гусениц пока не наблюдается.
«На листве самшита были обнаружены редкие яйцекладки вредителя, которые находились в зимовальных гнездах. Встречались также и единичные гусеницы второго возраста, в основном еще находящиеся в гнездах. Также было отмечено обильное цветение самшита, дающее надежду на хороший урожай семян», — отметили специалисты республиканского Центра защиты леса.
Из оставшихся в России 5 га насаждений этого растения 4,5 га находятся на территории Республики Адыгея.
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