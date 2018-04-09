В Адыгее после изучения записи камер видеонаблюдения задержали подозреваемого в поножовщине

С помощью записи камеры видеонаблюдения полицейские раскрыли дело о поножовщине в Майкопе

В результате анализа полученной информации сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Правоохранителям удалось задержать 38-летнего рецидивиста. Его заключили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

«Установлено, что ночью на одной из улиц Майкопа между двумя мужчинами произошла ссора. На фоне личных неприязненных отношений один из них ударил другого ножом. После этого злоумышленник покинул место преступления», — отметили в пресс-службе МВД по РА.

Раненого 40-летнего местного жителя госпитализировали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следственное подразделение отдела МВД России по Майкопу возбудило уголовное дело.