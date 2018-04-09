В Горячем Ключе пропала без вести 15‑летняя девочка

Краснодарский край

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Полиция Горячего Ключа объявила в розыск несовершеннолетнюю девочку

15-летняя Анна Дьячкова ушла из дома 8 апреля в 19:00, до сих пор не вернулась и не выходила на связь.

Девушка была одета в черную кепку, темную олимпийку большого размера, черную юбку по длине олимпийки и белые кеды. При себе у нее был телефон Nokia, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (86159) 352‑91 и 8 (961) 585‑95‑96.

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