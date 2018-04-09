В Анапе загорелся строящийся дом

В станице Анапской 9 апреля начался пожар в строящемся двухэтажном доме

Заявка о пожаре поступила в МЧС в 15:16. Специалисты прибыли на место в 15:26, пока идет тушение, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении задействованы три единицы техники и восемь человек.