В Анапе загорелся строящийся дом

Краснодарский край

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В станице Анапской 9 апреля начался пожар в строящемся двухэтажном доме

Заявка о пожаре поступила в МЧС в 15:16. Специалисты прибыли на место в 15:26, пока идет тушение, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении задействованы три единицы техники и восемь человек.

Анапа МЧС Пожары
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