В Анапе загорелся строящийся дом
В станице Анапской 9 апреля начался пожар в строящемся двухэтажном доме
Заявка о пожаре поступила в МЧС в 15:16. Специалисты прибыли на место в 15:26, пока идет тушение, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В тушении задействованы три единицы техники и восемь человек.
В станице Анапской горит частный дом pic.twitter.com/FfJQ0RAJv5— Типичная Анапа (@typoanapa) April 9, 2018
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