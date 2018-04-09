В Дагестане в казначействе начали выемку документов
В казначействе Дагестана сотрудники правоохранительных органов 9 апреля начали выемку документов
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Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Уточняется, что сейчас здание управления федерального казначейства по Дагестану оцеплено.
По предварительным данным, изъятие документов проводят в связи с незаконными финансовыми контрактами на сумму более 2,4 млрд рублей.
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