Адвокат пострадавших от отравления таллием в Таганроге: Подозреваемый мог написать явку с повинной под давлением

Адвокат пострадавших от отравления таллием в Таганроге рассказал, что подозреваемого в преступлении сначала задержали за мелкое хулиганство, а потом он добровольно явился с повинной в полицию

Адвокат Александр Попков, представляющий интересы пятерых пострадавших от отравления таллием, выяснил, что еще 29 марта Таганрогский городской суд арестовал подозреваемого на семь суток за мелкое хулиганство. По версии полицейских, он «беспричинно стал хватать руками за одежду человека, обратившегося к нему с просьбой подсказать, в каком месте можно купить сигареты, а затем в присутствии других граждан стал выражаться нецензурной бранью».

«Арест Шульги почти за неделю до официального задержания по уголовному делу свидетельствует о том, что у оперативников была уйма времени любыми способами "убедить" человека признаться в любом преступлении и придумать детали "чистосердечного признания". За сутки до того, как Шульгу должны были выпустить, он добровольно явился с повинной в отдел к дознавателям, причем с адвокатом. Потерпевшие ни в коем случае не намерены выгораживать настоящего преступника, но и не будут потакать фальсификациям и попыткам свалить чью-то вину в массовом отравлении на первого попавшегося "козла отпущения"», — рассказал «Медиазоне» адвокат.

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева фиксировали с января. У пострадавших выпали волосы, нескольким женщинам поставили диагноз «бесплодие», еще нескольким врачи запретили рожать детей в ближайшие несколько лет. Сильнее всех пострадал один из инженеров — он частично лишился зрения и возможности ходить.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

Как сообщали Юга.ру, подозреваемого — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину. По одной из версий полицейских, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу.