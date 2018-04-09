Туапсинский морской порт примет участие в выставке «ТрансРоссия-2018»

Туапсинский морской торговый порт примет участие в международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «ТрансРоссия-2018»

Выставка пройдет с 17 по 19 апреля в Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо». На ней соберутся отечественные и мировые лидеры рынка транспортных и логистических услуг, транспортной техники, подвижного состава и транспортных технологий.

«В ходе выставки представители ТМТП познакомят посетителей с услугами компании, проконсультируют клиентов по ключевым направлениям своей деятельности, а также проведут переговоры о возможности дальнейшего сотрудничества», — сообщили в пресс-службе порта.

Экспозиция компании UCL Holding будет на стенде № 80 в павильоне № 3, зал № 15. Выставка будет доступна для посетителей 17 и 18 апреля с 10:00 до 18:00, 19 апреля — с 10:00 до 16:00.