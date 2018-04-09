Краснодарского сторонника КПРФ арестовали за побои после конфликта на избирательном участке

В Краснодаре сторонника КПРФ Игнатия Панеша арестовали на 15 суток за побои

Во время президентских выборов 18 марта Панеш был членом ТИК «Западная» с правом совещательного голоса от кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Он проверял работу участковых комиссий. «На избирательном участке № 20-08 он, заметив нарушения, потребовал от председателя УИК № 20-08 Эммы Мильнер устранить их. Однако вместо этого Мильнер устроила на участке провокацию, забрав у Панеша телефон, на который производилась видеосъемка. Моментально нашлись два "свидетеля", которые подтвердили, что Панеш "хватал за руки" председателя участковой комиссии. В итоге сразу же после выборов на него было заведено административное дело по статье "побои"», — сообщает пресс-служба Краснодарского отделения КПРФ.

Панешу 5 апреля позвонил участковый из УВД Западного округа и попросил дать объяснение по административному делу. На следующий день в отделе полиции сотрудники МВД составили протокол об административном правонарушении ст. 6.1.1 КоАП и сообщили Панешу, что его отвезут в Ленинский районный суд. По данным пресс-службы, дело не рассмотрели 6 апреля — судья потребовал, чтобы полиция оформила привод Панеша через дежурную часть. «В дежурке на Панеша оформили протокол о задержании и протокол о доставлении (в нарушение закона). После этого в сопровождении полиции Панеш еще раз приехал в Ленинский районный суд. Но и в этот раз судья Ряднев вновь отказался рассматривать дело, потребовав, чтобы Панеш был доставлен под конвоем. Никакие доводы судья слушать не пожелал, и полицейские вернули Игнатия обратно в отделение полиции. Поскольку свободного конвоя не оказалось, полиция уже оформила (незаконно) протокол о задержании Панеша, и его решено было поместить под стражу до решения суда», — уточнили в пресс-службе партии.