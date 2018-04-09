«Ростелеком» снизил цену на «Виртуальную АТС» до 1 рубля в месяц

Компания «Ростелеком» обновила тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов

Теперь пользователи смогут пользоваться всеми функциями продукта за 1 рубль в месяц, а подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе», абоненты получат бесплатно до 1000 минут на исходящие звонки каждый месяц.

«Виртуальная АТС» — это цифровая услуга, позволяющая принимать и распределять вызовы между сотрудниками. Для использования сервиса нужен доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

В функционал «Виртуальной АТС» входит распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистика звонков. Теперь все эти услуги доступны за абонентскую плату 1 рубль в месяц. Оплачиваются только пакеты минут, которые можно использовать для звонков по всей стране.

«Пакеты минут заменили авансовые платежи — вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи», — рассказал директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

«Быть в плюсе» — это пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома»: виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволит вместе с доступом в сеть получить функционал, необходимый для ведения бизнеса, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключив «Виртуальную АТС» в рамках пакетного предложения, можно получить от 500 до 1000 бесплатных минут на исходящие звонки каждый месяц.