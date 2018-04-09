В Ингушетии объявили в розыск экс-руководителя филиала «Россельхозбанка»
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в отношении бывшего руководителя республиканского филиала «Россельхозбанка» возбудили уголовное дело
Об этом он рассказал на совещании, на котором обсудили погашение кредиторской задолженности индивидуальными предпринимателями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и государственными унитарными предприятиями перед филиалом банка.
«По инициативе власти возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя ПАО "Россельхозбанк", который сейчас находится в розыске», — сказал Евкуров.
Глава республики поручил совету безопасности и руководителю филиала ПАО «Россельхозбанк» подготовить документы, отчетность по долгам и передать их в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба администрации Республики Ингушетия.
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