В Ингушетии объявили в розыск экс-руководителя филиала «Россельхозбанка»

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в отношении бывшего руководителя республиканского филиала «Россельхозбанка» возбудили уголовное дело

Об этом он рассказал на совещании, на котором обсудили погашение кредиторской задолженности индивидуальными предпринимателями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и государственными унитарными предприятиями перед филиалом банка.

«По инициативе власти возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя ПАО "Россельхозбанк", который сейчас находится в розыске», — сказал Евкуров.

Глава республики поручил совету безопасности и руководителю филиала ПАО «Россельхозбанк» подготовить документы, отчетность по долгам и передать их в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба администрации Республики Ингушетия.