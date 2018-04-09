В центре Краснодара расселили жильцов семи ветхих и аварийных домов

В Краснодаре стартовал первый этап реализации муниципальной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья, в рамках которого в 2018 году расселят жильцов восьми таких домов

Так, в Краснодаре завершено расселение семи многоквартирных домов на улицах Коммунаров, Чапаева, Новороссийской, Калинина и Орджоникидзе. В итоге освободится территория около 10 тыс. кв. метров, передает пресс-служба администрации города.

Начальник управления по жилищным вопросам Александр Рудь рассказал, что работа уже активно ведется, для реализации проекта городские власти параллельно используют возможности федеральных и региональных программ.

Кроме того, завершается расселение шести домов на улицах Рашпилевской, Длинной, Красноармейской и Ленина, готовятся документы по переселению людей из домов по улицам Строителей, Красной, Енисейской, Седина, Буденного.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года мэр Краснодара Первышов заявил, что власти города не разрешат застройку на месте расселенных аварийных домов в центре — там сделают общественные пространства. В городе благоустроят более 50 участков, освобожденных после сноса ветхого жилья.

Так, после сноса ветхого дома на углу улиц Кирова и Чапаева на освободившемся участке площадью 810 кв. метров передали школе № 19 и устроили там спортивную площадку, на которой занимаются дети и жители соседних кварталов.

В 2018 году планировалось расселить жильцов 51 квартиры в 8 аварийных домах краевого центра.