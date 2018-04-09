В Ростовской области ребенок утонул в сливной яме
В Ростовской области 6 апреля двухлетний ребенок упал в сливную яму и утонул
По предварительным данным, в хуторе Красновка Тарасовского района родители оставили своего ребенка без присмотра. Ребенок упал в сливную яму и погиб.
Проводится доследственная проверка, следователи уточняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
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