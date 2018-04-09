В Сочи возбудили дело из-за нарушения правил обращения с опасными отходами

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды

Следствие полагает, что с августа 2016 года по июнь 2017 года неустановленное лицо, работавшее у предпринимателя, хранило отходы на участке с нарушениями правил. У лица не было лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов.

«В итоге от химического загрязнения был причинен вред почве в размере, превысившем 600 тыс. рублей, а также нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.