В Кабардино-Балкарии во время взрыва газа в котельной пострадала пенсионерка

Кабардино-Балкария

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В селе Марзох Урванского района 8 апреля произошел взрыв газа в частном доме

Заявка поступила спасателям около 23:00. Им сообщили, что на улице Комсомольской в котельной на территории частного дома произошел хлопок газа. Взрыв возгорания не вызвал, однако оказалась выбита дверь, других разрушении нет.

Погибших нет. Пострадала 78-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу Нарткалы с ожогами кистей рук.

В ликвидации последствий были задействованы 17 человек и четыре машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкария.

Газ МЧС
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