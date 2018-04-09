В Адыгее планируют создать первый в России бизнес-городок для детей-сирот

В Адыгейской республиканской школе-интернате в ауле Хакуринохабль планируют открыть первый в России бизнес-городок для детей-сирот

В городке будет предоставлена возможность обучения различным профессиям, а также получения знаний по организации собственного дела. Проект планируют реализовать за счет гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и денег республиканского бюджета.

В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что соответствующая заявка от республики на участие в конкурсе уже направлена. В случае победы на реализацию проекта республика получит 20 млн рублей, столько же выделят из регионального бюджета.

«Считаю, что этот проект займет важное и значимое место в социальной политике региона. Глава республики Мурат Кумпилов перед органами власти поставил конкретные задачи, нацеленные на улучшение качества жизни граждан. В этом контексте создание такого бизнес-городка будет иметь важное значение», — сказал премьер-министр республики Александр Наролин.