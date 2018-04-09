В Москве установили мемориал в память о жертвах преследования ЛГБТ в Чечне
В Москве у полномочного представительства Чечни установили мемориал в память от жертв преследования ЛГБТ в республике
В группе Российской ЛГБТ-сети «ВКонтакте» сообщили, что цель акции — «еще раз привлечь внимание Следственного Комитета к отсутствию адекватного расследования убийств и похищений представителей ЛГБТ на Северном Кавказе».
Активисты сообщили, что акция состоялась без происшествий. Прохожие наблюдали за возложением цветов к мемориалу, не выражали агрессию.
1 апреля 2017 года «Новая газета» сообщила, что в Чечне происходит массовое задержание мужчин, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Юга.ру подробно писали о реакции на публикации в «Новой газете», рассказывающие о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне. Материал вы можете прочитать здесь.
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