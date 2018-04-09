В Москве установили мемориал в память о жертвах преследования ЛГБТ в Чечне

В Москве у полномочного представительства Чечни установили мемориал в память от жертв преследования ЛГБТ в республике

В группе Российской ЛГБТ-сети «ВКонтакте» сообщили, что цель акции — «еще раз привлечь внимание Следственного Комитета к отсутствию адекватного расследования убийств и похищений представителей ЛГБТ на Северном Кавказе».

Активисты сообщили, что акция состоялась без происшествий. Прохожие наблюдали за возложением цветов к мемориалу, не выражали агрессию.