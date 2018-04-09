Минстрой поручил проверить нормы размещения детских комнат в торговых центрах
Министерство строительства поручило региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, выполняют ли владельцы торговых центров Свод правил по проектированию и строительству
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Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал, что по этому документы игровые комнаты для детей не должны располагаться выше вторых этажей ТЦ и далее 20 метров от выхода. Он отметил, что эти требования не всегда соблюдаются.
«Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение», — цитирует Меня RT.
Как сообщали Юга.ру, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибло 64 человека, Генпрокуратура создала группу по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей.
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