Минстрой поручил проверить нормы размещения детских комнат в торговых центрах

Министерство строительства поручило региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, выполняют ли владельцы торговых центров Свод правил по проектированию и строительству

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал, что по этому документы игровые комнаты для детей не должны располагаться выше вторых этажей ТЦ и далее 20 метров от выхода. Он отметил, что эти требования не всегда соблюдаются.

«Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение», — цитирует Меня RT.