Минстрой поручил проверить нормы размещения детских комнат в торговых центрах

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Министерство строительства поручило региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, выполняют ли владельцы торговых центров Свод правил по проектированию и строительству

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Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал, что по этому документы игровые комнаты для детей не должны располагаться выше вторых этажей ТЦ и далее 20 метров от выхода. Он отметил, что эти требования не всегда соблюдаются.

«Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение», — цитирует Меня RT.

Как сообщали Юга.ру, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибло 64 человека, Генпрокуратура создала группу по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей.

Дети Строительство

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