В Карачаево-Черкесии два человека сорвались со скалы, один из них погиб
Два человека сорвались со скального берега реки Кубань в Карачаево-Черкесии, один из них погиб
Инцидент произошел ночью 8 апреля в селе Коста-Хетагурова в Карачаевском районе.
«В 00:50 поступила информация о том, что в селе Коста-Хетагурова, по сообщению очевидцев, со скального берега реки Кубань с высоты 20 метров упало два человека, один из которых погиб, один травмирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КЧР.
Спасатели эвакуировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи. Погибшего передали сотрудникам МВД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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