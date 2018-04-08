В Карачаево-Черкесии два человека сорвались со скалы, один из них погиб

Карачаево-Черкесия

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Два человека сорвались со скального берега реки Кубань в Карачаево-Черкесии, один из них погиб

Инцидент произошел ночью 8 апреля в селе Коста-Хетагурова в Карачаевском районе.

«В 00:50 поступила информация о том, что в селе Коста-Хетагурова, по сообщению очевидцев, со скального берега реки Кубань с высоты 20 метров упало два человека, один из которых погиб, один травмирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КЧР.

Спасатели эвакуировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи. Погибшего передали сотрудникам МВД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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